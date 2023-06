Tragico incidente sull’A2: perde la vita giovane chef di 18 anni

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un tragico incidente che ha sconvolto la piccola comunità di Sartano, una frazione di Torano Castello nella provincia di Cosenza. Solo ieri sembrava che Bryan Le Fosse, 18 anni, avesse un futuro lungo e felice davanti: il ragazzo infatti, lavorava come chef e stava cercando di farsi strada, con grande successo, nella ristorazione. Ma ieri, il triste epilogo di una giovane vita spezzata: pare che il 18enne, mentre era alla guida della sua auto presso lo svincolo di Falerna, abbia avuto un colpo di sonno perdendo così il controllo alla guida. Il giovane era apparso fin da subito in condizioni gravissime ed è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ma, purtroppo, non ce l’ha fatta.