Tragedie calabresi: 80enne muore schiacciato sotto il trattore a Rocca Imperiale

Ennesima tragedia che scuote le comunità dell’Alto Jonio Cosentino, in particolare quella di Rocca Imperiale. Dopo la terribile notizia dell’incidente sul lavoro dove ha perso la vita l’operaio Giuseppe Spagna, ecco che arriva un’altra disgrazia: un uomo di 80 anni, Vincenzo Basile, è rimasto schiacciato dal suo trattore agricolo mentre si trovava in campagna. Il povero uomo stava eseguendo dei lavori nel suo terreno tra le campagne di Rocca Imperiale, dove risiedeva, e Canna quando il mezzo si è ribaltato provocandone la morte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori del 118 ma per Vincenzo, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare.