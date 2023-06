Tragedia Denise, il preside del Telesio di Cosenza: “non si possono tenere i ragazzi in una campana di vetro”

StrettoWeb

“Non si possono chiudere i ragazzi tra le quattro mura di un museo”. A dichiararlo è Antonio Iaconianni, dirigente scolastico del Liceo Telesio di Cosenza. Intervistato sulla tragedia Denise, il preside ha affermato: “noi ogni anno, nella coda dell’estate, saliamo sui gommoni e facciamo rafting sul fiume Lao. È un’attività sportiva come un’altra. Quello che accaduto ieri deve farci riflettere, semmai, sull’aspetto della sicurezza, non sull’opportunità o meno di fare gite alternative a quelle classiche“. E prosegue ancora: “io sono fatalista, purtroppo le tragedie possono accadere ovunque, anche rimanendo seduti a mangiare in un ristorante. Non possiamo vivere con la paura addosso e tenere i ragazzi sotto una campana di vetro, loro hanno bisogno di fare esperienze stimolanti, è questo che li aiuta a crescere“.