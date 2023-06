Tragedia Denise Galatà, provvedimenti durissimi: il comune di Papasidero vieta l’accesso al fiume Lao

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo la tragedia per la scomparsa di Denise Galatà, la ragazza dispersa nel torrente Lao, i comuni hanno cominciato a prendere provvedimenti circa le escursioni in rafting. Il Comune di Papasidero, in provincia di Cosenza, ha emanato una nota con prescrizioni e divieti in vigore da oggi 2 giugno e fino a data da destinarsi. Nel provvedimento si legge: “al fine di salvaguardare la privata e pubblica incolumità, ordina di interdire l’accesso e/o il transito per qualsivoglia finalità nel fiume Lao e affluenti”. Un provvedimento duro e che, sicuramente, farà parecchio discutere. Il Primo Cittadino di Papasidero però, ritiene incontrovertibile la prescrizione, almeno fino a quando le indagini da parte della Procura di Castrovillari saranno in corso e l’allerta meteo cesserà definitivamente.