Entrano al supermercato per rubare, ma lei non vuole e il marito la picchia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lei non voleva rubare al supermercato e così il marito l’ha picchiata. E’ successo a Torino e per questo l’uomo, 51 anni, è stato arrestato per maltrattamenti. La moglie è stata colpita violentemente e ha perso i sensi, inoltre le è stata anche danneggiata l’auto. La segnalazione ai Carabinieri è arrivata dalla sicurezza privata del pronto soccorso di Rivoli, luogo da cui l’aggressore si era allontanato dopo l’episodio.

Ritrovato, il 51enne è stato trovato in possesso di un coltello e di un grammo di hashish. Si è scoperto che non era la prima volta che maltrattava la moglie e che il fatto, accaduto domenica, si è verificato in seguito all’assunzione di bevande alcoliche.