Tiziano Ferro pronto a incantare Messina. E quella frase romantica sul mare dello Stretto…

Tiziano Ferro è pronto a incantare Messina. Martedì 4 luglio, alle ore 21.30, comincerà il suo concerto allo stadio San Filippo. L’artista italiano ha rotto il silenzio dell’attesa con un’intervista a Gazzetta del Sud in cui ha elogiato – romanticamente – lo Stretto e il suo mare, nonché la Sicilia. L’ultimo singolo, infatti, si chiama “Destinazione Mare”. “E se il mare fosse quello dello Stretto di Messina?”, gli chiedono. “Se il mare fosse quello dello Stretto di Messina lo attraverserei anche a nuoto pur di venire in Sicilia!”, dichiara.

Ferro parla di rinascita, di ritrovamento di se stesso, motivo per cui ha chiamato il concerto TZN 2023, “perché è il tour del ritrovamento di me stesso, ma anche del ritorno a un mondo in cui nel frattempo è cambiato tutto, no?”. E il palco di TZN, continua, “è come me. Rischioso, senza protezioni, non ha quinte, non c’è neanche un angolo per nascondersi. C’è uno schermo così grande che i colori sbattono in faccia. Lo spettacolo inizia senza grandi effetti perché, dopo 6 anni, volevo riprendere semplicemente il discorso”.