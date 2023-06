Tiro con l’arco, il calabrese Francesco Poerio Piterà conquista l’oro a squadre all’Europeo in Svizzera

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Francesco Poerio Piterà, degli Arcieri Club Lido di Catanzaro, conquista l’oro a squadre nella divisione juniores olimpica. Dopo Catez la squadra Italiana juniores si ripete, stavolta salendo sul gradino più alto del podio. Infatti, nella seconda tappa europea di Sion in Svizzera il terzetto composto da Poerio Piterà Francesco, Borsani Matteo e Bilisari Matteo si impone sulla Germania con il punteggio finale di 5 a 3. Partono bene gli juniores, i quali in semifinale battono il terzetto della Gran Betagna (Cheung, Piggott, Spencer-Nice) per 5 a 3 e successivamente nella finale che vale l’oro battono tedeschi (Greiwe, Kramer, Merkel) con il medesimo risultato.

La partenza degli italiani è buona, con la vittoria del primo set con il risultato di 52 a 51 e del secondo con il parziale di 55 a 50. Il terzo set va ai tedeschi che si impongono con il parziale di 51 a 50. Nell’ultimo set si gioca la finale, qui gli azzurri riescono a pareggiare i conti con i tedeschi con il parziale di 48 a 48 che vale un punto set a squadre e il definitivo 5 a 3 a favore degli italiani. Dopo l’argento di Catez quindi è la seconda medaglia che Francesco e i compagni si portano a casa ma questa volta è del metallo più prezioso, l’oro.

Soddisfazione in casa Club Lido dove il giovane Arciere Poerio Piterà Francesco milita, e soprattutto fa piacere ricevere ancora una volta i compimenti dall’assessore allo Sport Giuseppe Pascuzzi in un post pubblico e tramite i contatti con il mister personale (Poerio Piterà Edoardo) del giovane tavernese. Ora ci si concentra sui prossimi appuntamenti sportivi che vedranno protagonisti i giovani arcieri del nostro team, questo il messaggio del responsabile tecnico Demasi Pasquale, uniti al messaggio di soddisfazione e complimenti del presidente societario Messina Giuseppe.