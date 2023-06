“Tezenis Summer Festival”: informazioni sui parcheggi ATM a Messina

StrettoWeb

ATM Messina Spa comunica che, in occasione del “Radio 105 Tezenis Summer Festival” a piazza Duomo, di venerdì 16 giugno 2023, sono disponibili i parcheggi cittadini compresi quelli di interscambio. Tutti serviti dai bus di linea e dal tram per raggiungere comodamente piazza Duomo, al fine di agevolare l’afflusso e il deflusso all’evento.

Indicazioni utili

Per chi provenisse dalla A-18 Catania-Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo Gazzi, giungere al parcheggio del terminal e utilizzare il servizio tramviario. In alternativa è possibile uscire allo svincolo Messina Centro, utilizzare il parcheggio “Zaera” (via Cesare Battisti, 374), il “Villa Dante (viale San Martino), o i posteggi di interscambio dislocati su viale Europa (lato monte).

Per chi provenisse dalla A-20 Palermo-Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo di Boccetta, per poi utilizzare i parcheggi “Cavallotti” (via Magazzini Generali), “Cavalcavia San Raineri” (via G. Sciva, 33) o “La Farina/Fosso” (via La Farina, 56). Alternativamente è consigliata uscita a Messina-Centro con possibilità di utilizzo del parcheggio “Zaera” (via Cesare Battisti, 374), “Villa Dante (viale San Martino) o interscambio viale Europa.

Per chi provenisse invece dalla Calabria, proprio innanzi allo sbarco dei traghetti, è collocata la fermata del tram, attivo fino alle ore 2. In alternativa è possibile usufruire della linea bus n. 1 (Shuttle Giampilieri/Torre Faro). Chi sbarca in auto può utilizzare il parcheggio “Annunziata” e giungere a piazza Duomo in tram o bus linea 1 (Shuttle). Chi sbarca in auto alla rada San Francesco può utilizzare il “Cavallotti” o in alternativa “Cavalcavia San Raineri” o “La Farina/Fosso” .

Coloro i quali giungeranno in treno o pullman (capolinea stazione), possono raggiungere piazza Duomo con il tram o il bus linea 1 (Shuttle).