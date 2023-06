Tesseramento Forza Italia, riunione organizzativa a Vibo Valentia

StrettoWeb

Si è tenuta questa mattina a Vibo Valentia, nella sede della segreteria di Forza Italia, una riunione organizzativa in vista delle “Giornate del tesseramento di Forza Italia”, che si terranno sabato 24 e domenica 25 giugno in tutta Italia. La riunione, presieduta dal coordinatore provinciale Michele Comito, è servita per confrontarsi sui temi di maggiore rilevanza nell’ambito delle politiche nazionali e locali, che non possono prescindere dalla spinta insostituibile dei simpatizzanti e militanti azzurri.

“Saremo presenti con i nostri gazebo e le nostre bandiere a Vibo Valentia ma non solo – spiega Comito – per una campagna di adesione che non vuole essere un mero tesseramento fine a sé stesso, ma una condivisione di azioni ed obiettivi che il partito costruisce partendo dalla sua gente, nel solco dei valori moderati e liberali da sempre perseguiti dal compianto presidente Berlusconi, e sui quali dobbiamo continuare ad edificare i progetti di crescita della nostra terra”. All’incontro hanno preso parte anche assessori, consiglieri comunali e componenti femminile (Azzurro Donna) e giovanile di Forza Italia.