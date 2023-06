“Non lasciateci soli”: Terravecchia, piccolo borgo dell’entroterra cosentino, per la riapertura dell’ospedale di Cariati

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Cari Amici, insieme ad Enzo Amodeo ed Angelo Pisani ho incontrato il Presidente della Regione Calabria On. Roberto Occhiuto. Un colloquio cordiale e amichevole nell’ambito del quale abbiamo affrontato molti argomenti. Al Presidente Occhiuto, in particolare, ho chiesto con la massima sollecitudine la riapertura del presidio ospedaliero di Cariati spiegandogli che noi a Terravecchia abbiamo molti anziani che necessitano di buone cure sanitarie e, come noi anche gli altri comuni del territorio”. Lo dichiara in una nota Paolo Pignataro, primo cittadino del piccolo comune di Terravecchia, poco più di 600 anime, in provincia di Cosenza. La richiesta nasce dalla necessità di avere un servizio sanitario quanto più vicino possibile ai borghi dell’entroterra cosentino, spesso dimenticati a se stessi e che non possono usufruire di servizi essenziali come le prime cure mediche.