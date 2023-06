Le telecamere di Rai Uno a Corigliano-Rossano per ripercorrere la storia di San Francesco di Paola

StrettoWeb

Le telecamere di Rai Uno saranno a Corigliano-Rossano, sulle tracce di San Francesco di Paola, per le riprese della trasmissione, “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni”, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal MIC (Ministero della cultura) che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30. Livio Leonardi, partendo da Piazza XV Marzo a Cosenza, condurrà il suo pubblico alla scoperta di alcuni spettacolari edifici sacri, per ripercorrere la vita, la storia ed i miracoli di San Francesco di Paola.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – immergerà il proprio racconto nella storia di questo straordinario territorio, e si addentrerà tra le mura di alcune spettacolari opere architettoniche.

Partendo da Paola, città natale del Santo, dove Padre Paolo Rendace accoglierà il conduttore, il racconto proseguirà all’interno del Monastero di San Marco Argentano e nel maestoso Santuario di Paola. Le telecamere si sposteranno poi nei Monasteri di Paterno Calabro e di Corigliano-Rossano per arrivare infine al Castello Ducale, un antico maniero custode di affreschi molto particolari.