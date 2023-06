StrettoWeb

Dal 19 al 23 giugno le telecamere di Linea Verde Estate si accendono in Calabria. Le telecamere di Linea Verde Estate proseguono il loro viaggio tra Squillace e Sant’Eufemia. Dal 19 al 22 a Squillace la cui messa in onda è prevista domenica 16 luglio e dal 20 al 23 a Sant’Eufemia la cui messa in onda è prevista il 23 luglio.