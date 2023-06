Teatro all’aperto e musica jazz: arriva a Cosenza la sesta edizione di “Alterazioni Festival”

StrettoWeb

Metti un teatro all’aperto nel cuore della città vecchia e le note nelle sere d’estate: Alterazioni Festival torna nell’ultimo weekend di giugno, sempre all’insegna della musica di qualità. La rassegna, giunta alla sesta edizione, prevede all’interno della villa vecchia i live della Sweet Life Society e di Irene Robbins accompagnata da una band di grandi musicisti della scena jazz italiana e internazionale. Alterazioni Festival è promosso da MK Live con la direzione artistica di Marco Verteramo. La rassegna si svolgerà all’interno del Cosenza Wine District.

Irene Robbins Quintet

Ad accompagnare Irene Robbins alla voce, Maurizio Rolli (basso), Giulio Gentile (piano e tastiere), Gaetano Partipilo (sax) e Alex Napolitano (Batteria) per una formazione di grande qualità.

Il quintetto trova sempre modo per miscelare colori e cerca un approccio originale alla musica. Questa energia è sempre ben distribuita nei numerosi progetti in cui la voce e gli strumenti si uniscono ad altre arti in gruppi originali.

Sweet Life Sosciety

The Sweet Life Society è un progetto che nasce dall’incontro dei due

producer Gabriele Concas e Matteo Marini che, dopo i primi esperimenti sonori ed esibizioni, diventano una band grazie al coinvolgimento di musicisti live dando presto vita alla Sweet Life Orchestra. I due produttori uniscono nel loro stile unico il groove di melodie vintage e sonorità caraibiche con i beat del puro hip hop made in USA e la più la poderosa bass music britannica in un mix elegante, raffinato e sorprendente, dove la ricca sessione di fiati e la chitarra si fondono alla perfezione sulle basi costruite live con drum machines e sampler, il tutto accompagnato dalla voce esplosiva dei due mc Giulietta Passera e Moreno Turi aka Emenél.