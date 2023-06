Tajani: “Sud non può essere considerato un peso”

StrettoWeb

“L’Italia del Sud non può essere più considerata un peso per il Nord”. E’ quanto sottolinea il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, che rilancia “il Mezzogiorno ha un capitale umano importante per la crescita dell’Italia”. Immediata la replica del senatore del M5S Barbara Floridia: “è avvilente leggere le dichiarazioni di un esponente politico come Antonio Tajani che, da vice premier e Ministro degli Esteri, esprime una visione del Sud Italia regressiva e pericolosa parlandone come di ‘un peso’ e relegando il Sud al mero ruolo di ‘hub energetico dove arriva il gas e il petrolio’, con la creazione di strutture inutili che andranno smantellate tra pochi anni, ma con un impatto altissimo in termini ambientali. Tajani dimentica poi le enormi potenzialità del Mezzogiorno su tantissimi altri fronti e il ruolo enorme che può avere nell’ambito della della transizione ecologica. Lo stesso Presidente Mattarella, proprio stamane dal Simposio Cotec a Palermo, ha parlato di transizione verso un nuovo assetto, verso una crescita sostenibile, a confronto con la trasformazione climatica e con la sostenibilità sociale. Una visione del tutto diversa da quella di Tajani che guarda al passato e ha una visione quasi coloniale del Sud come territorio da sfruttare e depredare e non da valorizzare come merita”, conclude.