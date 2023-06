StrettoWeb

“Forza Italia andrà avanti per realizzare i sogni ancora incompiuti di Berlusconi, a cominciare dalla riforma della giustizia, al completamento delle infrastrutture indispensabili come il ponte sullo Stretto di Messina, e alle tante altre cose che lui ha sempre voluto fare, come l’aumento delle pensioni minime a mille euro”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di ‘Stasera Italia’ su Retequattro.