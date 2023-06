Succede nel catanzarese: maltratta la compagna, arrestato 24enne

StrettoWeb

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della stazione territoriale di Soverato allo scopo di contrastare la criminalità e lo spaccio e, più generalmente, garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Durante uno di questi controlli, i Carabinieri del distaccamento di Santa Caterina dello Ionio hanno tratto in arresto un 24enne a Badolato. L’accusa, pesantissima, è di maltrattamenti ai danni della compagna. L’uomo è stato colto in flagrante mentre picchiava ripetutamente la povera donna. Quest’ultima è stata pertanto soccorso dagli operatori del 118 che, secondo le cure del caso, hanno parlato di lesioni guaribili in 5 giorni. La vittima inoltre, in sede di denuncia, ha confessato che i maltrattamenti andavano avanti ormai da lungo tempo, una situazione incresciosa che, pare, si sia risolta con esito positivo.