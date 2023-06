“Strega comanda colore”: Balenando in Burrasca Reading Festival fa tappa a Bocale

StrettoWeb

La storia di tre colori, ma anche la storia di tre donne speciali dalle vite sicuramente irripetibili: “Strega comanda colore – Tre colori tre streghe tre storie sovversive”, produzione di Balenando in Burrasca Reading Festival, farà tappa la prossima domenica 18 giugno alle ore 21:00. A ospitare la performance letteraria in reading, tutta al femminile – dalle autrici ai personaggi narrati – sarà un luogo davvero magico: l’Atelier di Tania Azzar, sito a Bocale II in via Nazionale 304 b (RC).

“I colori, da sempre, si insinuano nel nostro spazio visivo e nella nostra immaginazione. Così come la potenza sovversiva delle Streghe che ribaltano la percezione del mondo. Attraverso il nostro format raccontiamo la storia di tre colori, gli stessi che ci sono stati consegnati da tre donne dalle vite poco allineate. Anche di loro parleremo”. A sottolinearlo sono le tre autrici, Tiziana Bianca Calabrò, Eleonora Scrivo e Cinzia Messina, che promettono un viaggio ricco di emozioni in cui le parole letterarie si mescolano ai colori e alla narrazione di tre vite vissute da donne uniche.

L’occasione darà la possibilità, dopo la performance, di conoscere l’Atelier, un luogo intriso di arte e bellezza creato dall’artista italo-francese Tania Azzar, spazio in riva al mare in cui nascono le sue preziose e uniche creazioni artistiche e che, negli anni, è diventato tappa turistica ed esempio di valorizzazione territoriale. Per informazioni e prenotazioni: 3470750223.