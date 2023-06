Strage di lavoratori: operaio cade da un ponteggio a Rosarno e muore sul colpo

StrettoWeb

L’ennesima tragedia che scuote la regione Calabria: una strage senza fine, una lunga lista di morti bianche che non accenna ad arrestarsi. L’ultima vittima oggi a Rosarno in provincia di Reggio Calabria, poco prima di mezzogiorno: un operaio, di cui ancora non si conoscono le generalità, è caduto da un ponteggio mentre era intento a pitturare la facciata esterna di uno stabile in contrada Laghi. L’uomo, purtroppo, è morto sul colpo. Sul posto presenti le forze dell’ordine per i rilevamenti del caso: importante è capire la dinamica dell’incidente e, soprattutto, se le norme di sicurezza previste sono state rispettate.