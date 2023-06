Stop a social per i bambini, proposta di legge: fino a che età è imposto il divieto

StrettoWeb

E’ stata presentata oggi una proposta di legge per imporre il divieto dei social ai minori under 13. L’obiettivo è ovviamente proteggere i bambini e i preadolescenti da un accesso ai social troppo precoce che, come dimostrano gli studiosi, è una delle cause principali dell’aumento dei disturbi comportamentali e psicologici emersi negli ultimi anni. La proposta è dei parlamentari di Azione e Iv e prevede non solo il divieto ma anche un meccanismo concreto per rendere effettiva questa barriera “salva bimbi”.

Cosa prevede la proposta di divieto dei social agli under 13

Oggi un divieto ufficiale esiste, ma viene raggirato da tanti bambini inserendo una data di nascita falsa. La proposta è :divieto di iscrizione ai social per gli under 13 e permesso per i ragazzi di 14 e 15 anni con il consenso dei genitori; iscrizione ai social solo attraverso un processo di certificazione dell’età, mediante un meccanismo che confermi la presenza dei requisiti anagrafici dell’utente (Cie, Spid o con un provider privato di certificazione dell’identità); un meccanismo da utilizzare anche per tutti gli altri siti a maggior rischio dei minori.