Stilista Azar: “Nella mia collezione 24 abiti spettacolari fatti a mano”

Venezia, 9 giu. (Adnkronos) – “Oggi qui a Venezia porto una collezione pensata per le serate di gala, composta da 24 abiti spettacolari, tutti fatti a mano, ricamati con strass e finiture di perline. Spero vi piaccia”. Così Giannina Azar, stilista latino-americana, parlando della collezione da lei realizzata in mostra alla II edizione del ‘Concierto de Moda Internacional de Venecia’ (Cmiv), ideato e diretto dalla creatrice di eventi Antonia Jean, inserito ufficialmente nel Programma de ‘Le Città in Festa 2023’ del Comune di Venezia.

L?evento, in corso dal 9 all?11 giugno, è stato organizzato grazie al prezioso sostegno dello Studio Legale Branchicella di Roma ed è l?occasione per l?alto artigianato di stilisti latino-americani di tornare ad affascinare la città di Venezia: ?È molto importante per me – spiega Azar – presentarmi qui per il secondo anno a Venezia. Siamo stati accolti calorosamente ed è estremamente importante per ogni designer portare il proprio lavoro qui in Europa perché in questo modo ci si fa conoscere, mostrando le proprie creazioni artigianali realizzate in America Latina”, conclude.