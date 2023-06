Stalking: 57enne cosentino evade dai domiciliari, aveva minacciato di morte la fidanzata

StrettoWeb

L’episodio che stiamo per riportare risale ad una vicenda accaduta il 13 maggio scorso, in provincia di Cosenza. Vi abbiamo largamente parlato di un 57enne, arrestato per stalking e minacce nei confronti dell’ex fidanzata, frequentata molto tempo fa e che l’anno scorso, dopo essersi ritrovati, hanno ricominciato a frequentarsi scambiandosi i numeri di cellulare. Un incubo, per la donna in questione: messaggi insistenti, minacce di morte, fino ad arrivare ad un tentativo di incendio dell’abitazione. La disperazione e la paura hanno portato la vittima a denunciare i fatti alla Polizia di Stato la quale, secondo quanto deciso dal procuratore Mario Spagnuolo, ha arrestato lo stalker, posto poi ai domiciliari.

A distanza di poco più di un mese, arriva un importante aggiornamento: il 57enne in questione, uno stalker che ha minacciato una donna di morte, è evaso dai domiciliari, colto in flagrante a 300 mt dal luogo di detenzione. L’uomo è stato arrestato nuovamente e, questa volta, posto in carcere in custodia cautelare. L’epilogo, anche in questo caso, non è stato dei più tragici ma ancora una volta, ed è bene ricordarlo, abbiamo posto una donna, vittima di violenza, in estremo pericolo. Riusciremo, prima o poi, ad inculcare la giusta educazione e, soprattutto, ad inserire i colpevoli in un programma di riabilitazione, anche e soprattutto psicologico? Non possiamo più rischiare di assistere all’ennesimo femminicidio, che lo Stato protegga le donne e tutti coloro che sono vittime di violenza, assicurando loro una vita serena e sicura.