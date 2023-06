SS106: ritorna Fabio Pugliese in provincia di Reggio Calabria

StrettoWeb

Domani 5 giugno 2023, a Bova Marina, in Via Montesanto, 26 dalle ore 9:30 nell’ambito dell’iniziativa “Sulla strada Giusta” organizzata dagli amici dell’Associazione Domenico Spinella ETS con la collaborazione dell’I.C. Bova Marina-Condofuri sarà presente l’Ing. Fabio Pugliese.

A margine dell’iniziativa, l’Ing. Pugliese, con i responsabili dell’informazione locale affronterà le questioni legate innanzitutto alle pessime condizioni del tracciato della Statale 106 esistente in provincia di Reggio Calabria che versa ormai in condizioni comatose. Un breve focus sulle novità che riguardano i finanziamenti programmati per l’ammodernamento a 4 corsie con spartitraffico centrale della famigerata e tristemente nota “strada della morte” che vedono escluso il tratto reggino.

Un breve focus sull’analisi dei numeri relativi alla mortalità stradale negli ultimi 10 anni al fine di comprendere qual è la drammatica prospettiva che purtroppo ci attende.