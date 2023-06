Sposarsi nelle acque dello Stretto di Messina? Si può! La scelta di Marco e Mara

StrettoWeb

Il fascino dello Stretto, che cattura e incanta. Per le sue acque limpide, per il mistero dei fondali, per lo splendido panorama vissuto da chi lo attraversa da una sponda all’altra. Un fascino talmente bello che c’è anche chi ha deciso di… sposarsi. Stiamo parlando di Mara e Marco, una coppia di Bracciano che giovedì 29 giugno – nel corso della Traversata dello Stretto – convolerà a nozze nell’incantevole scenario delle acque dello Stretto di Messina.

Lui, Marco Uttinacci, ha 60 anni. Lei, Mara Colletti, 54. Una bella e sana traversata da Capo Peloro a Cannitello, con celebrazione in terra messinese. I due sono grandi appassionati di nuoto. Mara, grazie a questa disciplina, è rinata dopo una brutta malattia ed è stata la prima donna al mondo a nuotare i “3000 metri Delfino” in 1 ora, 23 minuti e 29 secondi. L’evento è organizzato da SwimmingTravel.