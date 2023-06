Spiagge pulite: a Corigliano-Rossano iniziati ufficialmente i lavori di pulizia e manutenzione

StrettoWeb

“Pulizia spiagge: dopo il lavoro straordinario sull’arenile per rimuovere tutto il materiale portato dalle piene e dalle mareggiate, che ha preso avvio a fine aprile, ritardato dalle le avverse condizioni meteo che hanno funestato il mese di maggio, è iniziato ufficialmente il primo giugno il servizio di pulizia ordinaria della spiaggia. Si è partiti con una prima fase con l’utilizzo di mezzi meccanici, si procederà con la pulizia dei fossi, l’installazione dei cestini per la raccolta differenziata e le passerelle, saranno installati i pesci mangiaplastica, poi si passerà alla pulizia manuale. D’ora in poi le nostre spiagge saranno pulite ed accoglienti molto prima e per molto più tempo – ha affermato il sindaco Flavio Stasi – perché abbiamo inserito questa attività nel nuovo servizio di igiene urbana della città. Un altro piccolo passo in avanti per la nostra splendida città”.