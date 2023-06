“Tutti in scena” con il Liceo “Campanella” al Circolo “Polimeni” di Reggio Calabria

StrettoWeb

Manca poco ormai allo spettacolo teatrale che vedrà gli allievi del laboratorio teatrale del Liceo classico “Tommaso Campanella” protagonisti della commedia “la Pace” di Aristofane mercoledì 7 giugno alle ore 21.00 presso il circolo “Rocco Polimeni”. “È il momento conclusivo di un intenso percorso che ha coinvolto quanti tra le studentesse e gli studenti del nostro Istituto hanno sentito forte il desiderio di mettersi alla prova in un’attività laboratoriale coinvolgente e di alto valore formativo” ha ribadito il Dirigente Scolastico Carmela Lucisano.

Durante il corso, svolto in collaborazione con la regista e attrice Teresa Timpano, le ragazze e i ragazzi partecipanti, attraverso un confronto costante con se stessi e i propri coetanei, hanno sviluppato l’immaginazione, la creatività, la fantasia e migliorato l’espressività, anche attraverso il ricorso a prospettive interpretative e linguaggi diversi. Hanno capito e fatto propri i meccanismi dello spettacolo teatrale ed hanno collaborato attivamente al lavoro di lettura, di analisi e di interpretazione della commedia scelta per la rappresentazione, misurandosi con un testo classico che, per i suoi ideali di libertà, di solidarietà e di giustizia, rimane sempre vivo ed attuale.