A spasso in città: insolito passeggero sul tram… è un frigorifero!

I prezzi, si sa, sono aumentati e il costo della vita supera di gran lunga il salario di cui disponiamo. Sarà per questo che il proprietario (o proprietari) di un frigorifero, hanno ben deciso di caricare l’elettrodomestico sul tram, precisamente sulla linea 3 di Torino. Un passeggero insolito e piuttosto ingombrante, considerate le dimensioni del frigo che, imballato alla meglio, si è fatti un bel viaggetto. La foto, diventata virale su tutti i social a partire dal gruppo Facebook “Torino Sostenibile”, ha scatenato l’ilarità degli utenti che si sono scatenati nella sezione commenti. “Non capite niente! È io nuovo sistema aggiuntivo di aria condizionata”, mentre un altro scrive: “io ho visto salire un tizio con una porta!”, e altri ancora: “magari vogliono fare l’angolo bar visto che arriva il caldo”. Battute a parte, varie sono le ipotesi sui proprietari del refrigeratore: alcuni parlano di studenti universitari, probabilmente fuorisede i quali, avendo i soldi contati in tasca e nessuna vettura a disposizione, si sono dati da fare utilizzando la creatività. Da qui, il genio: un frigo a spasso per Torino e la questione è sistemata!