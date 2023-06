Italia a due facce, ma arriva la beffa: la Spagna vince 2-1 e va in finale di Nations League

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Italia beffata. Quante volte lo abbiamo scritto nell’ultimo mese? La storia di questo 2023, per il calcio del nostro paese, non poteva – ahinoi – concludersi in maniera diversa. Certo, c’è una novità: non è accaduto in finale. La Nazionale di Mancini perde contro la Spagna per 2-1 e non va in finale di Nations League. Una squadra a due facce, quella azzurra, pimpante, vivace e pericolosa nel primo tempo, distratta e superficiale nella ripresa.

Non avremmo mai la controprova, ma di certo è bella l’Italia della prima parte, anche perché subisce gol subito ed è brava a reagire: Donnarumma è pressato e appoggia a Bonucci, il quale temporeggia con due addosso; e così Pino gli ruba palla e mette dentro per l’1-0 dopo tre minuti. Però la reazione c’è ed è anche importante, soprattutto per le caratteristiche delle due squadre. Dopo l’errore, infatti, l’Italia capisce che non ha senso palleggiare, ma che invece è necessario subito verticalizzare in profondità, grazie anche alle doti di Immobile e Frattesi. Ma il gol arriva grazie a Zaniolo: palla dentro, tocco al volo dell’ex Roma, braccio largo del difensore avversario, rigore. Dal dischetto va Immobile, che spiazza Unai Simon per l’1-1. E l’Italia ha anche il tempo per l’1-2, poco dopo: difesa Spagna altissima, palla dentro in profondità per Frattesi che fa gol. Il Var lo ferma, però, a qualche secondo dall’esultanza: c’è il braccio e metà corpo avanti.

Nella ripresa la gara cambia. L’Italia è spenta, superficiale e distratta. Mancini inserisce Di Marco e Darmian per Spinazzola e Bonucci, ma gli azzurri non riescono a uscire. La Spagna schiaccia e la maggior pressione è ad inizio ripresa, nonostante un’altra clamorosa occasione per Frattesi. Quando la gara sembrava avviata ai supplementari, però, arriva la beffa: la difesa respinge, tiro da fuori, doppia deviazione e Joselu si ritrova la palla a un metro dalla porta per il 2-1 finale. Finisce così: a vincere la Nations League sarà una tra Spagna e Croazia.