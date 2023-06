Spaccio a Tropea: coltivava marijuana in un terreno agricolo, sequestrate 40 piantine

StrettoWeb

Proseguono senza sosta i controlli della squadra mobile nell’hinterland di Tropea, coordinati dalla Queatura di Vibo Valentia, per contrastare lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti. Durante uno dei suddetti controllo, un soggetto è stato fermato perché sospetto. A seguito di perquisizione domiciliare, la squadra mobile ha rinvenuto 2 etti di marijuana divisa e conservata in barattoli di vetro, pronta per essere venduta illegalmente, insieme a materiale di confezionamento e bilancino di precisione. Con il proseguimento delle indagini, gli agenti hanno ritrovato 40 piantine di marijuana, per un totale di mezzo chilo, poste in vasi piantumati poi in un terreno agricolo. A corredo dell-insolita serra, sono stati altresì rinvenuti tutti gli strumenti utili alla coltivazione. La sostanza stupefacente è stata pertanto sottoposta a sequestro, mentre il colpevole è ora in stato di fermo a disposizione della Questura.