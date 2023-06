Spacciava cerotti alla morfina: condannato finto invalido nel cosentino

StrettoWeb

Cerotti a base di Fentanyl, potente farmaco a base di morfina destinato a malti cronici o pazienti oncologici per ridurre il dolore. Era questo il lauto bottino di un 47enne cosentino, finito dietro alle sbarre, per truffa ai danni del Sistema Sanitario Nazionale. L’uomo infatti, fingendosi invalido, si faceva prescrivere i cerotti di morfina e li rivendeva poi a tossicodipendenti della zona, creando un giro di soldi abbastanza alto. Non solo: oltre allo spaccio di medicinali, riconosciuti con il nome di “Durogesic”, il 47enne avrebbe truffato lo stato girando diverse Aziende Ospedaliere della zona per ricevere pensioni d’invalidità che, invece, non gli spettavano affatto.

Una truffa molto lunga, che va dal 2017 almeno fino al 2020, dove la morfina risulta prescritta a suo nome per ben 1047 volte, un quantitativo spropositato per una sola persona la quale, evidentemente, oltre a spacciarla, la assumeva come stupefacente. Mentre per quanto riguarda la somma indebitamente percepita, parliamo di un ammontare di 60mila euro che va dal 2014 al 2019. Per tali ragioni, la Procura ha condannato l’imputato a 10 anni e 8 mesi di detenzione. Insieme al 47enne, è stata accusata un’altra persona, probabilmente un collaboratore, condannato invece a un anno e sei mesi. Si attende ora il giudizio in appello.