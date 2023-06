South Innovation: Calabria come nuovo Hub Mediterraneo di sviluppo innovativo e sostenibile

StrettoWeb

Un parterre d’eccellenza per l’evento annuale “South Innovation”, promosso ed organizzato da Entopan Smart Networks & Strategies, in partnership con Harmonic Innovation Group, Plug and Play, Deloitte, EFM, e Rina Prime Value Services. Durante la due giorni dedicata alla Calabria e al Mezzogiorno come nuovo hub del Mediterraneo di sviluppo sostenibile, il confronto verterà su come creare le condizioni per una società armonica e sostenibile, che rispetti l’Essere Umano e le specificità dei territori e che, in una prospettiva progettuale di lungo termine, valorizzi le risorse naturali disponibili, evitando di esaurirle o distruggerle.

Mercoledì 21 giugno, alle ore 9.30, Azienda Agricola Costantino Loc. Donnantonio a Maida, l’architetto Massimo Roj, Fondatore e AD di Progetto CMR, dialogherà con Carmine Bruno, Presidente Harmonic Innovation Group e Gennaro di Bello, Vice Presidente Entopan dell’Harmonic Innovation Hub, che nei suoi 40mila mq, ospiterà lo scambio permanente tra Corporate, start up, centri di ricerca e professionisti e collettività per favorire il progresso tecnologico, imprenditoriale e sociale in tutta l’area del Mediterraneo all’insegna dei principi dell’innovazione armonica definiti dal Gruppo.

È infatti dell’architetto milanese e di Progetto CMR, società di progettazione integrata, la firma del centro multidisciplinare che si propone di accompagnare imprese e territori nelle sfide delle transizioni digitale e tecnologica, verde e circolare, sociale ed economica, in una logica di convergenza tra tech & social innovation. Il concept architettonico di questo nuovo borgo digitale darà vita a uno dei più importanti ecosistemi per l’innovazione la cui attività avrà una ricaduta positiva su tutto il territorio del Sud Italia, sulla Macro Area del Mediterraneo e del Medio-Oriente.

In questo rinnovato spazio fisico, sarà evidente il passaggio da “Spazi di lavoro” (Working Space) a “Luoghi del vivere” (Living Space), che si traduce nella volontà̀ di concentrare diversi servizi all’impresa: Academy, Centro di ricerca e trasferimento tecnologico permanente, Incubatore ed Acceleratore certificato, Coworking, Cohousing e servizi trasversali come bar, ristoranti, asilo nido, auditorium, aule formazione, fablab e molto altro, per creare una vera e propria ‘cittadella’ dell’innovazione. Un modello che apre la strada al rinnovamento e alla rinascita dell’Italia dei piccoli centri, nuovi borghi tecnologici del sapere, strumento di riqualificazione e rigenerazione del territorio anche attraverso il riuso degli edifici abbandonati.

“Mi fa molto piacere partecipare a South Innovation, un evento di rilevanza nazionale, dove alcune tra le voci più autorevoli del paese si incontrano per dare vita a un dialogo aperto, convergendo verso lo stesso obiettivo: innovare i territori per migliorare la qualità della vita e del lavoro. Questo è ciò che ci proponiamo di fare con l’Harmonic Innovation Hub, un centro dove tech & social innovation si incontrano” ha dichiarato Massimo Roj, Amministratore Delegato di Progetto CMR, società di progettazione integrata incaricata di riportare in efficienza e riprogettare interamente l’architettura e gli spazi del nuovo Harmonic Innovation Hub.