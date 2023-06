Società Ginnastica Virtus Reggio, grande spettacolo al Parco Caserta: ritornano i numeri pre pandemia

StrettoWeb

Ritornano i magnifici spettacoli di fine anno della Società Ginnastica Virtus Reggio. La Virtus, punto di riferimento da oltre 40 anni di intere generazioni di sportivi ed appassionati di ginnastica, sabato 10 Giugno ha regalato alla città di Reggio Calabria una serata indimenticabile in un’esplosione di acrobazie, costumi e colori. Presso il Parco Caserta di Reggio Calabria le Virtussine di tutte le età hanno fortemente emozionato con le loro evoluzioni ginniche, eseguite alla presenza dell’assessore allo sport Giovanni Latella e della delegata Provinciale del CONI Marisa Lanucara, i quali sono rimasti estasiati dalla manifestazione, così come anche tutto il numerosissimo pubblico presente.

Le allieve del centro Coni di avviamento allo sport, insieme al team agonistico, si sono esibite in esercizi altamente scenografici e toccanti, facendo sognare famiglie e parenti le quali hanno visto con i loro occhi commossi i grandi risultati a cui si può giungere con un lavoro costante e sotto la guida attenta, amorevole e qualificata dello staff tecnico e dirigenziale “Virtus”. Un crescendo di suggestive coreografie in un mix di emozioni che si sono concluse con l’esercizio dedicato alla Reggina, già eseguito alla stadio Granillo, e l’incantevole rappresentazione eseguita per il veliero “Amerigo Vespucci”.

Straordinaria la riuscita della Manifestazione della Virtus Reggio, come ha evidenziato il Presidente Rocco Loprevite che, insieme al Vicepresidente Vincenzo Costantino, le Direttrici Tecniche Federali Rina Albanese e Carmen Loprevite, con la collaborazione della tecnica societaria Silvana Marrapodi hanno scrupolosamente preparato tutte le allieve, coordinando i movimenti dei grandi gruppi come un unico cuore pulsante. La Manifestazione, presentata da Eva Giumbo, è stata un un grande ritorno ai saggi pre-pandemia a cui il numeroso pubblico della Virtus Reggio era abituato.

La Società in questi anni di stop forzato non si è mai fermata conquistando e ricevendo titoli e riconoscimenti nazionali e locali di enorme pregio portando alto il nome della città. Prossimo appuntamento le finali Nazionali Federali, e l’evento Mondiale Federale che si terrà ad Amsterdam il prossimo Luglio, dove la Virtus vestirà la maglia azzurra rappresentando l’Italia.