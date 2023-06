Il sistema “IT-alert” torna in Calabria, ma suonerà anche in Sicilia: la data prevista sull’isola

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A novembre 2022 è stato utilizzato per la prima volta a Reggio Calabria, con ottimi risultati. Ora il sistema IT-alert torna in Calabria ma verrà anche utilizzato in Sicilia. Quando? Il 5 luglio, alle ore 12.00, i telefoni cellulari nell’isola saranno raggiunti da un messaggio di test, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale della Protezione Civile.

Sistema IT-alert, cosa dovrà fare la popolazione?

Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nell’Isola suoneranno, emettendo un segnale distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Ovviamente non si dovrà far nulla: alla ricezione del messaggio, basta leggerlo e – per chi volesse – andare sul sito www.it-alert.it e rispondere al questionario.

A cosa serve l’IT-alert

E’ un test che mette alla prova la popolazione, con un semplice sms, preparandola in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. A Reggio Calabria il primo test a novembre, provato per l’eventualità di un terremoto, essendo lo Stretto una delle zone altamente sismiche.