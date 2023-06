Il Sindacato Unarma incontra i Carabinieri in un’assemblea generale a Soverato

StrettoWeb

“Abbiamo tenuto un’assemblea generale con il personale in servizio nella zona del basso jonio catanzarese, all’interno della Compagnia Carabinieri di Soverato, con una sala gremita di colleghi questo significa che i Carabinieri avvertono ogni giorno la presenza di un Sindacato forte e credibile qual’é Unarma.” – Lo ha detto Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma in Calabria, al termine di una partecipata assembleare tenuta a Soverato.

“Un altro passo importante – continua Riccio – è stato compiuto dalla nostra organizzazione sindacale per incontrare e parlare con i Carabinieri impegnati nel loro certosino servizio al servizio dei cittadini, in una delle zone calabresi ove la criminalità organizzata fa pesare la sua forza, ed è in tali contesti – conclude il Segretario – che saremo maggiormente presenti e di supporto a tutti i nostri colleghi”.

A Soverato, insieme al Segretario Regionale Daniele Ciambrone, al Responsabile Generale Provinciale dott. Sergio Riccio, e al Responsabile di Sezione della Compagnia di Soverato dott. Luigi Morello che commenta: abbiamo aperto un “dialogo” volto alla reciproca collaborazione tra Amministrazione e Sindacato per cercare di fornire ai colleghi più risposte possibili su ogni problematica e, contestualmente, rendere la nostra operatività più efficiente sul territorio. Tali dinamiche dovrebbero essere recepite dai vertici dei Carabinieri in Calabria, che dovrebbero riconoscere che il sindacato aiuta l’azione di comando e che tutti perseguiamo lo stesso scopo ovvero, il beve comune dei Carabinieri di ogni ordine e grado.