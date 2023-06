Sikelia Cup, ufficiale l’elenco dei convocati della Nazionale Siciliana

StrettoWeb

La Sicilia Football Association comunica l’elenco dei convocati ed aggregati della Nazionale Siciliana diramato dal C.T. Giovanni Marchese in vista del raduno di preparazione per la Sikelia Cup, il trofeo tra Sicilia e Corsica in programma il 10 giugno a Caltanissetta. Tra i convocati anche Crociata.

PORTIERI

Mirko De Miere (Geraci)

Gaetano Dolenti (Sancataldese)

DIFENSORI

Fabrizio Bontempo (Paternò)

Simone Brugaletta (Acireale)

Davide Dama (Paternò)

Andrea Ferrigno (Santa Maria)

Gabriele Franchina (Igea Virtus)

Matteo Lanza (Empoli)

Damiano Lia (Vibonese)

Rosario Licata (Unitas Sciacca)

Salvatore Maltese (Sancataldese)

CENTROCAMPISTI

Fabio Bossa (Pro Favara)

Claudio Calafiore (Sant’Agata)

Giovanni Crociata (Cittadella / Empoli)

Salvatore Le Mura (Taormina)

Carmelo Limonelli (Acireale)

ATTACCANTI

Francesco Bonfiglio (Sant’Agata)

Riccardo Correnti (Gelbison / rescissione)

Davis Curiale (Messina)

Paolo Grillo (Messina)

Domenico Mistretta (Unitas Sciacca)

Elton Ogbebor (Mazarese)

Vincenzo Tuccio (Sancataldese)

Vincenzo Vitale (Sant’Agata)