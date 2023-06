“Sicuri sul sentiero”: domenica escursione alla Grotta dei Rotoli

StrettoWeb

Domenica 18 giugno ritorna “Sicuri sul sentiero”. Vivere la montagna in ragionevole sicurezza durante l’estate, consapevoli dei rischi e delle opportunità̀ che questo ambiente offre: sono gli obiettivi dell’iniziativa “Sicuri sul sentiero” 2023, la tradizionale giornata organizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in collaborazione con il Club Alpino Italiano, per diffondere la sicurezza e la prevenzione del rischio nell’ambiente montano durante la stagione estiva, nell’ambito del più ampio progetto nazionale “Sicuri in Montagna”.

L’appuntamento con i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è fissato per domenica 18 giugno alle ore 9 all’ingresso del sentiero “Primo Monte” (coordinate geografiche 37°47’18″N 15°03’43″E) sulla S.R. Mareneve – Linguaglossa (CT), per una facile escursione che condurrà I partecipanti fino alla Grotta dei Rotoli, una delle cavità laviche dell’Etna.

All’ingresso della grotta saranno presenti i tecnici della Delegazione Speleologica, che simuleranno il soccorso e il recupero di un escursionista scivolato all’interno della grotta, il quale, una volta portato all’esterno, verrà consegnato ai tecnici della Delegazione Alpina per essere trasportato fuori dalla zona impervia.

Durante la giornata, verranno fornite informazioni utili su come affrontare in sicurezza l’ambiente montano nella stagione estiva, sul corretto abbigliamento da indossare, sui rischi legati ai colpi di calore e sulla corretta programmazione di un’escursione, in particolare alle nostre latitudini caratterizzate in estate da alte temperature e dal rischio degli incendi boschivi e in particolare, su come il cambiamento climatico stia influendo negativamente anche sugli incidenti in montagna.

Per il Soccorso Alpino e Speleologico parlare di prevenzione è un dovere. Lo facciamo, come sempre, richiamando fortemente la responsabilità̀ e la prudenza personale che vengono prima di qualsiasi competenza tecnica.

Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di indossare scarponi da trekking, o scarpe robuste, e abbigliamento a strati adeguato alla stagione e alla quota. Inoltre si consiglia di portare nello zaino una giacca a vento antipioggia, un ricambio, una merenda leggera e una buona scorta di acqua. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.