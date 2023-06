Sicurezza stradale a Messina, pronti nuovi interventi per limitare il livello di incidentalità

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Messina, da sempre molto attenta alle tematiche legate alla sicurezza stradale, ha messo in campo una serie di interventi volti a mitigare il verificarsi di incidenti, nei punti di maggiore incidenza. “Il tema della sicurezza stradale – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – è un obiettivo prioritario, per il quale ogni giorno l’Amministrazione si impegna alla ricerca di correttivi e soluzioni che possano arginare la delicata problematica. Su questo continuiamo a lavorare, per raggiungere degli standard ottimali, a garanzia della comunità, tenendo in debita considerazione gli input che i cittadini forniscono. Non a caso, abbiamo inteso cogliere l’appello lanciato dai residenti della quinta Municipalità, che lamentano il ripetersi di sinistri stradali soprattutto sul viale Giostra”.

Il vicesindaco Salvatore Mondello è intervenuto sul tema, evidenziando che “Le criticità emerse lungo quest’importante arteria stradale sono state oggetto di attento studio. Per evitare che si ripetano, sono in programma delle iniziative già inserite nel PUMS, che ha evidenziato il livello di incidentalità lungo le principali arterie cittadine. Sulla scorta delle risultanze sono stati prodotti una serie di possibilità progettuali (sovrappassi pedonali, dissuasori ottici, dossi artificiali dove consentiti dal nuovo codice della strada, cordoli, etc…). Per alcune strade maggiormente interessate da incidentalità, sono pronte le ordinanze per la messa in opera di tali dispositivi di sicurezza, che saranno in esecuzione nel breve termine. Per il resto delle attività si sta procedendo alla programmazione/progettazione”.