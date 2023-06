Sicurezza nelle carceri: arrivano nuovi agenti nel penitenziario di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

A seguito degli scontri e delle proteste, pericolosi per l’incolumità di chi ci lavora degli stessi detenuti, nel carcere di Corigliano-Rossano, ecco che arriva una buona notizia: nuovi agenti penitenziari sono in arrivo per rafforzare l’organico già presente. “Solo pochi giorni fa avevo annunciato importanti novità in merito all’aumento del personale della Polizia penitenziaria presso la Casa di reclusione di Rossano ed oggi posso confermare l’arrivo dei primi rinforzi cui ne seguiranno altri a settembre“. Lo dichiara in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà.

“È una prima, buona notizia – prosegue – che va a rispondere alle criticità che mi sono state evidenziate durante la mia ultima visita presso la struttura di Ciminata e che costituisce un primo passo verso un incremento di personale quanto mai necessario per garantire l’adeguata sicurezza dell’istituto e supportare gli agenti penitenziari spesso sottoposti ad un surplus di lavoro. Soddisfatta per questo primo, seppur importante risultato – conclude il deputato – continuerò a tenere alta l’attenzione rispetto alle carenze denunciate a più riprese in quanto reputo imprescindibile che nel carcere di Rossano venga garantita adeguata sicurezza ai detenuti così come al personale che vi presta servizio”.