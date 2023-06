Sicilia: pacco sospetto sotto casa di Schifani

StrettoWeb

Pacco sospetto sotto l’abitazione del presidente della regione siciliana, Renato Schifani ma, per fortuna, c’erano solo bottigliette di plastica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica e gli artificieri, allertati dagli uomini della scorta del Governatore di ritorno dai funerali dell’ex premier Silvio Berlusconi, la scorsa settimana. Al momento nessun commento da parte di Renato Schifani sull’accaduto. Sono in corso accertamenti.

Lega: “solidarietà e vicinanza a Schifani”

“Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per il possibile e, in questo caso, vile atto intimidatorio nei suoi confronti. Se dagli inquirenti sarà accertato che si tratta di un avvertimento nei confronti del presidente, siamo di fronte a un fatto inaccettabile che auspichiamo non si ripeta più. Siamo sicuri e confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine per far chiarezza quanto prima sull’accaduto ed, eventualmente, assicurare i responsabili alla giustizia”. Così in una nota i parlamentari messinesi della Lega Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo al Senato, e Pippo Laccoto, presidente della commissione Sanità all’Ars.