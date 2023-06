Sicilia, Gennaro Calabrese infiamma l’Asc Swell 2023

StrettoWeb

Sorrisi, divertimento e tante risate per chiudere un’altra splendida giornata all’insegna dello sport e del benessere fisico. Prosegue a gonfie vele la VII edizione dell’ASC Swell 2023. Nella suggestiva cornice del teatro dell’Athena Resort, la seconda serata si è conclusa con un uragano di emozioni impreziosite dallo show di Gennaro Calabrese. Il comico, primo grande ospite dell’evento, ha portato in scena tutta la sua carica di ironia per la platea intervenuta. Una splendida chiusura per una giornata davvero intensa fin dal mattino.

Di pari passo ai tornei nelle varie discipline presenti, c’è stato come di consuetudine ampio spazio per il benessere fisico con le attività di corpo libero, walking, pilates e strong nation. Non è mancata la musica con le lezioni di danze coreografiche, balli sociali e reggaeton. Particolare seguito è stato registrato anche per il karate e la difesa personale in un contesto di massima attenzione da parte dello staff qualificato. Ad impreziosire il programma, si sono vissuti momenti di relax con le terapie energetiche e la novità delle arti olistiche. Lontano dai riflettori del palco in cui riveste il ruolo di presentatore, la seconda giornata ha visto anche la presenza di Michelangelo Marino con il suo corso di “Scienza della felicità”.

Alla luce di tutto questo, grande soddisfazione è stata espressa da Fabio Gioia, presidente regionale ASC Sicilia: “E’ sempre un piacere poter ospitare eventi del genere così ben organizzati. Vedere così tante persone è un grande successo soprattutto dopo due anni di pandemia che ci hanno portato a tante restrizioni. Questo evento dimostra tutta la voglia di ricominciare e spero che si possa continuare questo percorso caratterizzato da sport e tante attività”. Parole importanti che gratificano il comitato organizzatore ASC Reggio Calabria per il lavoro costante e gli sforzi profusi, negli anni, per rendere lo Swell una solida realtà annuale. Le sorprese, però, non sono finite qui perché l’ultima serata proporrà il tanto atteso “Gran Galà ASC”.

Le esibizioni di danza e karate saranno solo l’antipasto prima dello spettacolo finale dei comici Max Pisu e Santo Palumbo. Una splendida conclusione per la terza giornata di attività sportive e tornei.