Sicilia e Calabria le Regioni con il più alto numero di minacce e intimidazioni a sindaci, assessori e consiglieri | DATI

Calano le minacce, ma l’Italia resta tra le prime in Europa per numero di atti intimidatori nei confronti di sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali, amministratori regionali e dipendenti della pubblica amministrazione. Secondo il report di Avviso Pubblico nel 2022 sono stati almeno 326 gli episodi di questo tipo in Italia, con una diminuzione del 25% rispetto al 2021, quando furono 438. “Su questi numeri bisogna fare una riflessione, chiederci se ci sia una cifra oscura, capire quanto di quello che non non vediamo più nei dati sia realmente una riduzione o quanto nasconda la voglia di non denunciare“, avverte il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Monta.

I gesti violenti si sono registrati in 227 Comuni e 77 Province e in tutte le regioni ad eccezione della Valle d’Aosta. L’incendio (di auto, di case, di strutture comunali) torna ad essere la minaccia più utilizzata, seguita da scritte offensive e minatorie, invio di lettere, biglietti e messaggi dello stesso tenore a cui si affianca negli ultimi anni l’utilizzo dei social network. Nella graduatoria delle regioni più colpite è al primo posto la Sicilia, con 50 casi censiti, seguita da Campania (49), Puglia (48) e Calabria (42). Napoli conferma lo status di territorio provinciale maggiormente colpito in Italia, con 26 casi, seppure in netto calo (-42%) rispetto all’anno precedente.

Il 21% del totale dei 326 casi sono avvenuti in Comuni che in un passato più o meno recente sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Il 45% degli episodi si è verificato in Comuni al di sotto dei 20mila abitanti. Il 34% in Comuni con oltre 50mila abitanti. Il restante 21% in Comuni tra i 20mila e i 50mila abitanti. In generale, i casi di minacce dirette e indirette che hanno visto nel mirino le donne che amministrano sono stati il 18% del totale: social e lettere, messaggi o telefonate minatorie rappresentano quasi la metà dei casi che hanno visto coinvolte amministratrici e dipendenti.

“Anche se nel 2022 sono calati questo tipo di atti intimidatori, non bisogna abbassare la guardia. Fare l’amministratore locale è un atto di coraggio. Dobbiamo essere motivati a fare di più e lavorare sul loro senso di solitudine. C’è bisogno di una rinnovata stagione di vicinanza ai sindaci anche con risorse“, ha commentato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. L’Italia veste da tempo una sorta di maglia nera in questa preoccupante classifica, almeno secondo i dati parziali confrontati anche con Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled), organizzazione no-profit. Su sedici Stati europei presi in esame, il 75% di intimidazioni o aggressioni registrate sono avvenuti nel nostro Paese. Ma mentre qui i casi diminuiscono, aumentano in Francia e in Grecia.

Ad emergere sono stati inoltre gli atti di violenza consumati attorno alla cosiddetta galassia no-vax. Le restrizioni sanitarie dovute alla diffusione del Covid hanno scatenato violenze verbali, ma anche attacchi incendiari, come quelle contro sedi comunali in Germania e Paesi Bassi. Nel primo trimestre del 2023 Acled registra che per la prima volta la Francia ha prodotto un numero di eventi quasi pari a quello dell’Italia, rappresentando rispettivamente il 34% (10 eventi) e il 41% (12) di tutti gli eventi nell’Ue.