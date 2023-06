Sicilia, si alza il sipario sull’ASC Swell 2023: la kermesse apre la stagione estiva

StrettoWeb

Sport, divertimento e benessere in un clima di grande aggregazione. Su questa lunghezza d’onda, si è alzato il sipario sull’ASC Swell 2023. Il weekend dedicato a “Sport&Wellness” festeggia la sua VII edizione all’interno della struttura dell’Athena Resort di Marina di Ragusa. Dopo lunghe settimane di attesa, lavoro ed organizzazione, è stato tagliato il nastro inaugurale di una kermesse che apre la stagione estiva. Una carica di entusiasmo che ha coinvolto famiglie, ragazzi, associazioni ed enti sportivi da tutta Italia come testimoniato dagli importanti numeri registrati anche quest’anno.

Il ricco programma è entrato subito nel vivo con un pomeriggio dedicato a molteplici attività dalla zumba all’indoor cycling, dalla sensory dance al calisthenics passando per il fitness musicale e tanto altro. Una proposta davvero variegata che impreziosisce un fine settimana all’insegna del benessere fisico. Non sono mancate, però, anche le piacevoli sorprese con l’avvio dell’Olistic Swell, una delle tante novità di questa VII edizione. In questo clima di grande entusiasmo, si è svolta la serata inaugurale che ha dato il via ufficiale a tutto l’evento. A ritmo di live music e piacevoli esibizioni di danza, la numerosa platea ha potuto conoscere i rappresentanti e gli istruttori di tutte le attività coinvolte nell’evento.

Ampio spazio è stato dato alle diverse scuole calcio oltre all’altra grande novità riguardante il torneo di padel. In un clima di grande unione ed aggregazione, la serata ha visto la partecipazione di Luca Stevanato, Presidente Nazionale ASC. Coinvolto sul palco anche nelle diverse presentazioni, non ha voluto far mancare il suo supporto all’evento: “Ho l’onore e il piacere di essere qui oggi per rendere merito anche a tutto il lavoro straordinario che c’è dietro questo evento. Un punto di riferimento di qualità per ogni fascia d’età perché tutti possono imparare, in maniera professionale, a fare attività sportiva. Questi eventi ed appuntamenti rappresentano l’anima del movimento Swell fatta di aggregazione ed unione”.

A partire da oggi, la VII edizione dell’ASC Swell 2023 entrerà nel vivo con il ricco programma di attività e l’avvio dei tornei. Questa sera, sul palco dell’Athena Resort, andrà in scena lo show del primo grande ospite di quest’anno: il comico e imitatore Gennaro Calabrese.