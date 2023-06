Sicilia: anziana rimprovera due ragazzi per strada, aggredita e spinta a terra

StrettoWeb

La triste vicenda è accaduta ieri nella centralissima Palermo, in via Roma: una donna di 70 anni, in compagnia della figlia, stava passeggiando per strada quando si è accorta che due vandali, di soli dodici anni, erano intenti a danneggiare alcuni segnali stradali. La 70enne allora, ha deciso di redarguirli circa la cattiva azione che stavano commettendo ma i due, di tutta risposta, si sono scaraventati contro la povera donna e l’hanno spinta facendola cadere rovinosamente a terra. Necessario l’intervento degli operatori del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale Villa Sofia: i medici le hanno diagnosticato una frattura del femore, ora sarà necessario sottoporla a un delicato intervento chirurgico.