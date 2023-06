Si Cobas Calabria, manifestazione alla Cittadella: “rivendichiamo il diritto al lavoro”

StrettoWeb

Il Si Cobas Calabria nelle persone di Roberto Laudini e Simone Scandale coordinatori regionali insieme ai lavoratori hanno manifestato presso la Cittadella Regionale per ribadire e rivendicare il diritto al lavoro. “Abbiamo trovato una Cittadella Regionale in fermento per la visita del Ministro dell’Istruzione Valditara e ovviamente il Commissario ad Acta Roberto Occhiuto ha fatto sapere per tempo che non ci avrebbe incontrato, ovviamente aveva altro fare e che lui reputa più importante ovvero stare davanti alle telecamere a sparare cavolate, noi che l’abbiamo diffidato e denunciato per lo scempio che sta portando avanti nella sanità pubblica, per SANIBOOK, per i RILEVATORI e non per ultimo per la carenza di personale sanitario visto che la Calabria è l’ultima regione italiana per il rispetto dei LEA (livelli essenziali di assistenza)”.

“Ora ci chiediamo dal 29 ottobre 2021 data della sua elezione e successiva nomina a commissario ad acta, lui non ci ha mai voluto incontrare MAI. Non siamo mai riusciti a parlare con lui delle tematiche tanto care ai cittadini calabresi e ai lavoratori che manifestano con noi. Gli oss della graduatoria di AO Cosenza che stanno lottando per avere un posto di lavoro per una figura quella di operatore socio-sanitario tanto carente in regione.

“La dottoressa Scordo collegata in videoconferenza ci ha illustrato come stanno procedendo le aziende per le assunzioni e abbiamo ribadito che ci sono aziende come Asp CZ e Pugliese-ciaccio (non nomiamo la DULBECCO perché ancora è cosa ASTRATTA) dove ci sono dirigenti e amministrativi preparati che lavorano bene facilitando le procedure d’assunzione, invece altre realtà come Asp Reggio, Gom Reggio Calabria lavorano a rilento“.

“Asp Crotone e Asp Vibo Valentia sono realtà fuori da ogni logica che sinceramente non possiamo giudicare visto il loro modus operandi. Poi c’è Asp Cosenza dove la contraddizione diventa REALTÀ e dove tutto può accadere perché a comandare c’è una sola persona che fa tutto e ha le mani in pasta ormai da anni, abbiamo denunciato tutto questo al dipartimento in tutte le occasioni che ci hanno visto promuovere le manifestazioni e continueremo a denunciare ogni attività losca e illecita che venga fatta in quel contesto sanitario”.

“La sanità pubblica calabrese è un diritto di tutti e non può essere solo una MANGIATOIA della politica e della mafia. Il Si Cobas Calabria ha un programma un’altra manifestazione giorno 17 giugno 2023 nella città di Catanzaro con partenza del corteo da Piazza Matteotti e terminare davanti la Prefettura di Catanzaro, il percorso è stato modificato per ragioni di sicurezza. Invitiamo tutta la popolazione che è stanca di questo regime sanitario voluto da un Commissario ad acta senza scrupoli”.

La nota conclude poi con il ricordo dell’infermiere che ha perso la vitta nell’incidente a San Giovanni in Fiore, proprio mentre si stava recando a lavoro: “vogliamo chiudere questo comunicato ricordando la figura di Antonio Loria per tutti TONINO, un amico, un collega, una persona meravigliosa che è volata troppo presto in cielo e che personalmente porterò sempre nel mio cuore. Un abbraccio alla famiglia”.