Calabria, “Sgombera Tutto”: il via all’iniziativa sostenibile per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra il prossimo 5 giugno, Ecoross annuncia il ritorno dell’iniziativa “Sgombera tutto”. L’evento, promosso da Ecoross in collaborazione con le Amministrazioni locali dei territori in cui l’azienda è gestore dei Servizi di Igiene Urbana, avrà luogo in sei Comuni costieri al fine di offrire un ulteriore servizio ai cittadini e sensibilizzare contro l’abbandono di rifiuti. Con “Sgombera tutto”, i residenti avranno l’opportunità di liberarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti e dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), consegnandoli direttamente al personale di Ecoross che si occuperà successivamente del conferimento finale presso gli impianti preposti.

L’iniziativa farà tappa dal 5 al 23 giugno in varie località del territorio di Corigliano-Rossano, consultabili sui canali social e web dell’azienda e dell’ente comunale. Successivamente, sempre dalle ore 9.30 alle ore 12.30, ci si sposterà presso altri comuni costieri secondo il seguente calendario: 26 giugno, Mirto-Crosia, Viale degli Aranci nei pressi del Villaggio Afrodite; 27 giugno, Mandatoriccio, Villaggio Le Ginestre nei pressi del passaggio a livello; 28 giugno, Trebisacce Mare, Riviera dei Saraceni nei pressi del Lido Macumba; 30 giugno, Diamante, sul lungomare Viale Glauco; 1 luglio, Pietrapaola, piazza De Mundo.

L’iniziativa “Sgombera tutto” rappresenta un’opportunità per i cittadini di questi comuni costieri di sbarazzarsi delle specifiche tipologie di rifiuti e di contribuire così alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia della bellezza del territorio. Ecoross, in collaborazione con i Comuni coinvolti, auspica una forte partecipazione da parte dei residenti, al fine di promuovere una corretta gestione dei rifiuti e sensibilizzare la comunità sull’importanza di preservare l’ecosistema marino e terrestre.