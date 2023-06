Serie C, ufficiali tutte le date della prossima stagione: inizio, fine e soste

StrettoWeb

In attesa di definire ufficialmente gli organici attraverso le iscrizioni (oggi termine ultimo, è trepidante attesa in casa Messina), la Lega Pro ha definito le nuove date della prossima stagione di Serie C: l’inizio del campionato, le soste, la data finale e quelle degli spareggi. Eccole di seguito.

Inizio: DOMENICA 27 AGOSTO 2023

Sosta: DOMENICA 31 DICEMBRE 2023

Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare

Turno Festività Natalizie: SABATO 23 DICEMBRE 2023

Termine: DOMENICA 28 APRILE 2024

PLAY OFF

Inizio: DOMENICA 05 MAGGIO 2024

PLAY OUT

Gara di Andata: SABATO 11 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno: SABATO 18 MAGGIO 2024

COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 20 AGOSTO 2023