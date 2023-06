Serie B, anche il Pisa ha il suo allenatore: ecco Aquilani

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un’altra panchina di Serie B è stata occupata. E’ quella del Pisa, che ha scelto l’emergente Alberto Aquilani. L’ex centrocampista della Roma proviene dalla bella esperienza della Primavera della Fiorentina, con cui ha perso la finale Scudetto qualche giorno fa. Dopo aver lasciato i giovanotti viola, il giovane tecnico è stato accostato alle varie squadre, ma alla fine ha virato sui nerazzurri, rimanendo in Toscana.

A questo punto, esclusa ovviamente una tra Lecco e Foggia, rimangono scoperte le panchine di Cosenza (qui gli ultimi aggiornamenti), Spezia (che fino alla settimana scorsa è scesa in campo), Sampdoria (per la questione societaria), Bari (era a un passo dalla A fino alla settimana scorsa), Ternana, Parma e Reggina. A parte gli amaranto, però, su tutte le altre sono fittissimi i contatti per annunciare il nuovo allenatore. Il club dello Stretto attende l’iscrizione e le novità societarie.