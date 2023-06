Serie A, è (quasi) finita! Classifica e verdetti: sarà spareggio salvezza, la Roma beffa la Juve nel finale

StrettoWeb

Ultimi 90 minuti pazzi, in questa Serie A, ma non è ancora finita. Nonostante oggi fosse l’ultima giornata, infatti, il sipario sulla stagione attuale non è ancora definitivamente calato per via dello spareggio a cui accedono Spezia e Verona: arrivate a pari punti, si giocheranno la permanenza in partita secca.

Ma andiamo con ordine: già decretate ufficialmente le prime quattro posizioni, c’era da decidere la qualificazione a Europa e Conference League. Alla fine, seppur con suspense finale, nessuna sorpresa: all’ex Coppa Uefa ci vanno Atalanta e Roma, che qualche giorno fa ha perso la finale e che ha rischiato di mandare in fumo una settimana tristissima. E’ il solito Dybala a togliere le castagne dal fuoco ai giallorossi realizzando il rigore del 2-1 in pieno finale. Così, la squadra di Mourinho vince in rimonta e condanna due squadre: lo Spezia allo spareggio, appunto, ma anche la Juve in Conference League, a cui non basta il ritorno al gol di Chiesa e la vittoria a Udine. Tutto facile invece per l’Atalanta, che batte il Monza per 5-2.

E mentre all’Olimpico la Roma rimontava uno Spezia che era andato in vantaggio nel primo tempo e che per 85 minuti ha sperato nella salvezza diretta, a San Siro il Milan batteva il Verona per 3-1, con chiusura di Leao in grande stile: vantaggio di Giroud, pari di Faraoni nel finale, doppietta del portoghese in zona recupero. Al termine della sfida, festa d’addio ai rossoneri di Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio il Napoli ha battuto la Samp 2-0 nel testa-coda e ha festeggiato lo Scudetto in un Maradona gremito. Di seguito tutti i risultati dell’ultima giornata, la classifica definitiva e i verdetti.

Risultati Serie A 38ª giornata

VENERDI’ 2 GIUGNO

Sassuolo-Fiorentina 1-3

SABATO 3 GIUGNO

Torino-Inter 0-1

Cremonese-Salernitana 2-0

Empoli-Lazio 0-2

DOMENICA 4 GIUGNO

Napoli-Sampdoria 2-0

Atalanta-Monza 5-2

Lecce-Bologna 2-3

Milan-Verona 3-1

Roma-Spezia 2-1

Udinese-Juventus 0-1

Classifica Serie A

Napoli 90 Lazio 74 Inter 72 Milan 70 Atalanta 64 Roma 63 Juventus 62 Fiorentina 56 Bologna 54 Torino 53 Monza 52 Udinese 46 Sassuolo 45 Empoli 43 Salernitana 42 Lecce 36 Spezia 31 Verona 31 Cremonese 27 Sampdoria 19

I verdetti

CAMPIONE

Napoli

QUALIFICATE IN CHAMPIONS LEAGUE

Lazio

Inter

Milan

QUALIFICATE IN EUROPA LEAGUE

Atalanta

Roma

QUALIFICATE IN CONFERENCE LEAGUE

Juventus

ALLO SPAREGGIO SALVEZZA

Verona

Spezia

RETROCESSE IN SERIE B

Cremonese

Sampdoria