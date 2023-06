Scuole “De Amicis-Bolani”, gli studenti incontrano gli enti locali del territorio

StrettoWeb

Si è svolto nei giorni scorsi, presso i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado Spanò-Bolani della nostra città, un incontro che ha visto protagonisti gli studenti delle classi 2 L e 2 H e l’Assessore alla Cultura del Comune di Motta San Giovanni, dott.ssa Enza Mallamaci. L’incontro si inquadra nella conclusione delle attività didattiche relative alla disciplina di Educazione Civica di cui è titolare per le due classi il Prof. Saverio Verduci, storico e ricercatore e docente di materie letterarie presso lo stesso istituto.

Infatti dopo avere trattato con gli studenti nella programmazione disciplinare lo studio degli Enti Locali e nello specifico il Comune e del suo rapporto con il territorio e dopo essersi interfacciati più volte gli stessi studenti con l’Assessore Mallamaci in modalità remoto, giovedì scorso, a conclusione d’anno scolastico, l’incontro di persona.

Allo stesso incontro ha preso parte la Prof.ssa Adriana Palumbo che ha portato i saluti del Dirigente Scolastico. L’Assessore Mallamaci ha dunque incontrato i ragazzi interfacciandosi con loro, dialogando, rispondendo alle loro domande e spiegando un po’ il ruolo e le responsabilità di essere un amministratore locale in una terra quale la Calabria con tanti problemi e non certo facile da amministrare.

Durante lo stesso incontro sono state anche gettate le basi per una fattiva e sempre più attiva collaborazione tra l’I.C. De Amicis Bolani e il Comune di Motta San Giovanni; una collaborazione all’insegna della cultura e della storia, come ha sottolineato a margine dello stesso il Prof. Saverio Verduci: “impossibile pensare ad una scuola che non riparta proprio dalla conoscenza del proprio territorio”.

Dello steso avviso anche il Dirigente dell’I.C. De Amicis Bolani dott. Giuseppe Romeo il quale ha sottolineato l’importanza della conoscenza del territorio ponendo attenzione a quelli che dovrebbero essere i rapporti tra le istituzioni locali e l’istituzione scolastica nel quadro di una nuova collaborazione che miri alla formazione globale di ogni studente.