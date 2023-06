Scomparsa Prof. Nuccio Ordine, all’Unical allestita la camera ardente

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’ultimo saluto al compianto prof. Nuccio Ordine, morto a causa di un malore improvviso, è previsto per oggi, 11 giugno, nella camera ardente che verrà allestita nella sala dell’University Club, all’Unical, dalle 15 alle 24. Per il docente di letteratura italiana ed esperto internazionale di studi umanistici, non verranno celebrati funerali con funzione religiosa, come da sua richiesta. Nuccio Ordine verrà quindi cremato, lasciando un ultimo profondo segno di generosità sulla Terra: i suoi organi infatti, sono stati espiantati e donati come lui stesso aveva disposto, in modo da permettere di salvare altre vita in attesa di trapianto.

Il cordoglio del Presidente Occhiuto

“Con Nuccio Ordine la Calabria perde un intellettuale e uno studioso conosciuto in tutto il mondo. Per la Calabria il professore Ordine è stato un pilastro di sapere e conoscenza, un punto di riferimento per generazioni cresciute grazie ai suoi insegnamenti. La Giunta regionale della Calabria esprime sincero cordoglio”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.