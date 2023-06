Scene di violenza in Calabria: extracomunitari aggrediti a sprangate, versano in gravi condizioni

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Pestati a sangue e presi a sprangate. È questo il triste epilogo a cui sono andati incontro due extracomunitari di nazionalità africana, nel centro di Cassano all’Ionio in viale Stazione. Il pestaggio è avvenuto di lunedì sera, una vera e propria spedizione punitiva ai danni dei due gambiani. Le vittime infatti, si trovavano con un gruppo di connazionali quando sono stati avvicinati da alcuni individui che, in un batter d’occhio, hanno cominciato a sferrare pugni e calci e, come ultimo attacco, hanno tirato fuori una spranga di ferro colpendoli più volte. Le due vittime, in gravi condizioni, sono state subito soccorse e condotte entrambe all’ospedale “Annunziata di Cosenza” in prognosi riservata. Sulla violenta aggressione indagano invece i Carabinieri del reparto di Cassano: tra le ipotesi, questioni razziali o legate alle attività di spaccio.